Na lista figuram ainda 15 médios, 15 defesas e cinco guarda-redes, com o Real Madrid, bicampeão europeu em título, a ser, globalmente, o clube com mais representação, com 11 futebolistas a poderem ser escolhidos.



O guarda-redes Keylor Navas, os defesas Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos, os médios Asensio, Casemiro, Tony Kroos e Luka Modric, e os avançados Karim Benzema e Benzema, são os jogadores 'merengues' que vão a votos.



Da Juventus, finalista vencida da Liga dos Campeões na última época, consta Buffon -- que anunciou o final da carreira na seleção de Itália, após o não apuramento dos transalpinos para o Mundial2018 -, Dani Alves (agora no PSG), Bonucci (agora no AC Milan), Chiellini, Alex Sandro, Pjanic e Dybala.



Cristiano Ronaldo, que já foi distinguido como melhor jogador do ano da FIFA (prémio 'The Best'), é o único futebolista português nos 50 jogadores que vão a votos para formar o 'onze' do ano da UEFA.O internacional português do Real Madrid surge na zona avançada, em concorrência com Sergio Aguero (Manchester City), Aubameyang (Borussia Dortmund), Benzema (Real Madrid), Cavani (PSG), Dybala (Juventus), Falcao (Mónaco), Griezmann (Atlético Madrid), Harry Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern Munique), Mbappé (PSG), Mertens (Nápoles), Messi (FC Barcelona), Neymar (PSG) e Luis Suárez (FC Barcelona).