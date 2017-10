Continuar a ler

Depois da vitória do brasileiro Kaká, em 2007, o português e o argentino dividiram entre si os prémios de melhor do ano, cenário que se vai verificar, certamente, pela 10.ª vez consecutiva, com CR7 claramente favorito.Ronaldo, recorde-se, sagrou-se campeão europeu e espanhol pelo Real Madrid em 2016/17, apontando 42 golos em 46 encontros pelos merengues na temporada passada. Já esta época, conquistou a Supertaça Europeia e a Supertaça de Espanha. Pela Seleção Nacional, leva um total de 11 tiros certeiros só em 2017.Os 30 nomeados jogam todos na Europa, mais precisamente nos cinco principais campeonatos: 11 em Espanha, incluindo sete do Real Madrid, o clube com mais nomeados, sete em Inglaterra, cinco em Itália, quatro em França - incluindo Neymar, que trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, e três na Alemanha.No que respeita a nacionalidades, 20 são europeus, com uma maioria de franceses (quatro), oito sul-americanos e dois africanos.