Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da quinta jornada da Liga dos Campeões numa votação realizada por adeptos no site oficial da UEFA, anunciou o organismo.O avançado e capitão da seleção portuguesa, que marcou dois golos na goleada do Real Madrid sobre o APOEL Nicósia (6-0), recebeu 43 por centos dos votos e superou o brasileiro Neymar, que teve 28, após também ter bisado no folgado triunfo do Paris Saint-Germain sobre o Celtic (7-1).O polaco Robert Lewandowski obteve oito por cento dos votos. O avançado fez um dos golos do Bayern Munique na vitória por 2-1 no campo do Anderlecht.

Autor: Lusa