Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem de solidariedade à família de Santiago, criança de 6 anos que foi uma das centenas de vítimas provocadas pelo sismo no México, na terça-feira. A carta da mãe do menino mexicano endereçada a CR7 não deixou ninguém indiferente, nomeadamente o próprio jogador, que respondeu este domingo através do Twitter."Neste momento de dor, envio à família de Santiago e a todas as outras famílias que perderam os seus entes queridos um enorme abraço", referiu o internacional português.Santiago tinha o avançado como ídolo e desejava conhecê-lo mas acabou por falecer na sequência do desabamento de um colégio devido ao terramoto. A história foi depois contada pela mãe da criança. "Senhor Cristiano, o meu filho era mais do que um admirador seu. Nos últimos tempos escrevia o seu nome no colégio como sendo Santiago Flores Mora Cristiano Ronaldo. Quando fosse grande queria ser perito em história como o pai e futebolista como você. Admirava-o como se fosse um pai. Obrigado por existir pois o meu filho nunca deixou de o admirar", podia ler-se numa parte da mensagem, que acabou por ser do conhecimento do craque do Real Madrid.