Ronaldo junta-se ao galês Bale e avançado Morata, ambos castigados, e ao defesa francês Varane e ao seu compatriota Fábio Coentrão, lesionados, na lista de ausentes do Real Madrid.O técnico Zinedine Zidane preferiu poupar o avançado português, já que o Real Madrid defronta na próxima semana o Nápoles, no terreno do rival italiano, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os espanhóis venceram o primeiro duelo por 3-1.Na lista de convocados do treinador francês aparece o internacional português Pepe.Pela primeira vez desde outubro, o Real Madrid encontra-se no segundo lugar do campeonato espanhol, com menos um ponto que o FC Barcelona, mas com um jogo em atraso.