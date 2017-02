O Real Madrid fez esta segunda-feira o penúltimo treino de preparação para o jogo com o Nápoles e Cristiano Ronaldo não trabalhou às ordens de Zidane por causa de uma ligeira mazela na perna direita resultado do jogo com o Osasuna. CR7 ficou no ginásio mas tudo indica que terça-feira já se apresentará no relvado sem limitações.O Nápoles chega terça-feira, véspera do encontro da 1.ª mão dos oitavos de final da Champions, a Madrid e não fará qualquer treino no Santiago Bernabéu.

Autor: Sandra Lucas Simões