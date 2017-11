Ronaldo marcou de penálti mas foi à segunda

Ronaldo nem queria acreditar nesta grande defesa de Roberto

Cristiano Ronaldo felicitou Roberto pela grande atuação do guarda-redes do Málaga no Santiago Bernabéu, onde perdeu pela margem mínima diante do Real Madrid (3-2) . Após o apito final, o internacional português cumprimentou e felicitou o antigo guardião do Benfica, que várias vezes lhe negou o golo na partida deste sábado.Roberto travou, inclusivamente, o penálti de CR7, só não conseguindo parar a recarga com sucesso do camisola 7 merengue.