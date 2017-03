Continuar a ler

À espera de Ronaldo está um ambiente infernal no San Paolo. Se CR7 marcar dois golostorna-se no primeiro jogador a atingir os 100 tentos nas provas da UEFA (tem 96 na Champions e 2 na Supertaça).À chegada a Nápoles a comitiva merengue foi recebida por centenas de adeptos da equipa local que a assobiaram e insultaram. As medidas de segurança são apertadíssimas e a imprensa espanhola até avançou que o estádio pode estar sobrelotado.