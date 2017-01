Cristiano Ronaldo lamentou a ausência de Lionel Messi e outros jogadores do Barcelona na gala da FIFA, onde foi distinguido com o prémio de 'The Best', que coroa o melhor jogador do Mundo."Muitas dúvidas havia, mas mais um troféu mostrou que as pessoas não são cegas e veem os jogos. Depois do que ganhei, não tinha dúvidas de que poderia ganhar este troféu, tal como na Bola de Ouro. Foi um ano magnífico a nível pessoal e coletivo, jamais o esquecerei. Obrigado aos que votaram em mim. Os prémios conquistados falam por si. Gostava que o Messi estivesse aqui hoje, assim como todos os jogadores do Barcelona, mas compreendo porque têm um jogo importante na quarta-feira da Taça do Rei. Obrigado a todos, não vou dar o grito só para fazer o...", vincou o internacional português, que ouviu depois a plateia a fazer o tradicional 'siiiiiii'.