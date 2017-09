A FIFA acaba de anunciar que os três finalistas ao troféu The Best, que distingue o melhor jogador do ano, são Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar - uma repetição da edição anterior. O vencedor será conhecido a 23 de outubro, em Londres.Ronaldo, internacional português do do Real Madrid, venceu o prémio em 2008 e 2016 e, pelo meio, conquistou ainda o Bola de Ouro da FIFA em 2013 e 2014, contando, assim, quatro eleições como o melhor do ano, contra cinco de Messi (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015).Antes a FIFA já tinha divulgado os finalistas aos troféus de melhor guarda-redes e melhor treinador, indicando, respetivamente, Gianluigi Buffon (Juventus), Keylor Navas (Real Madrid) e Manuel Neuer (Bayern Munique), e Massimiliano Allegri (Juventus), Antonio Conte (Chelsea) e Zinedine Zidane (Real Madrid).Foram igualmente anunciados os finalistas no sector feminino: Deyna Castellanos (Venezuela), Carli Lloyd (EUA) e Lieke Martens (Holanda) são as jogadoras nomeadas, enquanto o dinamarquês Nils Nielsen (Dinamarca), o francês Gerard Precheur (Lyon) e a holandesa Sarina Wiegman (Holanda) são os treinadores.Já Borussia Dortmund, Celtic e Copenhaga são os clubes nomeados para o prémio de melhores adeptos.