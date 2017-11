Continuar a ler

O jogador português recordou ainda o momento em que decidiu seguir o futebol como carreira: "Com 16 anos senti que ia ser jogador profissional. Com 15 ou 16 anos comecei a sentir isso. Foi quando comecei a treinar com a equipa principal". Ronaldo falou também sobre o que o motiva no dia a dia, sendo desafiado a escolher entre talento e trabalho: "A minha motivação é jogar futebol, é isso que gosto de fazer. Talento ou trabalho? Talento. Se não tiveres talento, esquece. Mas claro, se tiveres, e te dedicares bastante, vais melhorar. Mas tenho de referir o talento".O jogador português recordou ainda o momento em que decidiu seguir o futebol como carreira: "Com 16 anos senti que ia ser jogador profissional. Com 15 ou 16 anos comecei a sentir isso. Foi quando comecei a treinar com a equipa principal".

Ronaldo: «Talento ou trabalho? Tenho de dizer talento»

Cristiano Ronaldo admite que, pelo menos para já, não se imagina a ser treinador de futebol. O craque do Real Madrid, atualmente com 32 anos, abordou assim o seu futuro."É difícil dizer o que vou fazer no futuro, mas de uma coisa tenho a certeza: gosto de viver o presente. O presente é bom. Sei que não vou ser jovem toda a vida. Neste momento, não me vejo a ser treinador", explicou numa entrevista promovida por um patrocinador e divulgada pelo canal Gol.

Autor: Luís Miroto Simões