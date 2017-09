Ronaldo quer um aumento salarial! Segundo a ‘Marca’, o craque luso pretende auferir 25 milhões de euros limpos por ano, ascendendo assim ao patamar de Messi e Neymar. Cristiano sente-se feliz no Real Madrid, mas sente igualmente que, sendo ele o atual Bola de Ouro e The Best (provavelmente vai voltar a conquistar os dois troféus nos próximos meses), deve estar na pole position também no que toca ao ordenado."Se vou renovar? É uma boa pergunta, mas o presidente pode respondê-la melhor do que eu", disse anteontem CR7, minutos depois de ter bisado diante do Borussia Dortmund. Ainda de acordo com a ‘Marca’, o Real Madrid não tenciona aumentar o salário de Ronaldo nos próximos tempos. O ciclo de renovações vai prosseguir primeiro no capitão Sergio Ramos. *