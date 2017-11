Continuar a ler

Quanto ao arranque de temporada, que não tem sido muito feliz, pelo menos no que diz respeito à Liga espanhola - na qual soma apenas um golo ao fim de 11 jornadas (embora apenas tenha feito sete jogos, devido a castigo) -, o português fez questão de desvalorizar a questão. "Não tem sido perfeito, mas bom! Estou satisfeito e sinto-me bem. Perdemos alguns pontos no campeonato, mas estamos bem na Liga dos Campeões. Isto é apenas o início da época e há muitos jogos para fazer. É preciso manter a calma e continuar a lutar porque podemos, evidentemente, fazer melhor", salientou.



"Não é culpa minha que as bolas não queiram entrar... Mas isso não me impede de lutar da mesma forma, mantendo a mesma ética de trabalho. As coisas vão mudar, não estou impaciente. As outras pessoas estão mais do que eu. Estou calmo, tranquilo, sereno. Há dois anos estava em situação semelhante na mesma altura da época. No ano passado era parecido", acrescentou o jogador português, de 32 anos.



PSG e Zidane



Num momento em que a contagem decrescente para o anúncio do vencedor da Bola de Ouro de 2017 já começou - a cerimónia de entrega do galardão atribuído pela revista 'France Football' decorre a 7 de dezembro -, Cristiano Ronaldo, que é o grande favorito à conquista do troféu, deu uma entrevista ao jornal francês 'L'Équipe' em que passou em revista o seu atual momento mas também todo o seu percurso.E se esta temporada não arrancou da melhor forma para o internacional português, este não deixa de ser um dos favoritos à conquista de mais uma Bola de Ouro. "Enquanto estiver a jogar, vou tentar ganhar tudo o que possa ganhar. Agora, o meu sonho é a quinta Bola de Ouro. E no ano seguinte, ter outra para conquistar...", adiantou CR7 na referida entrevista que será publicada na edição desta sexta-feira do diário desportivo gaulês. Mas Ronaldo vai mais longe, revelando: "Quero sete filhos e outras tantas Bolas de Ouro".