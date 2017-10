O agradecimento que Ronaldo fez "se não levava duro em casa"

Desde então, foi iniciada a 'guerra' com Messi e o português apresentou-se sempre ao mais alto nível. Mesmo quando perdeu as batalhas para o astro argentino, o avançado do Real Madrid ficou quase sempre em segundo – 2009, 2011, 2012 e 2015. 2010 foi mesmo o único ano em que Ronaldo não esteve presente no top 3.



A cumprir a sua primeira época ao serviço do Real Madrid, o português, que atravessou alguns problemas físicos nessa temporada, viu o pódio ser partilhado por três jogadores do Barcelona – Messi, Iniesta e Xavi. De resto, Ronaldo só sabe vencer – 2013, 2014, 2016 e, agora, em 2017. São, portanto, dez anos no pódio, numa história que promete continuar.





Uma década no topo do mundo. É assim que Ronaldo se deve sentir, desde 2007, ano em que só foi superado por Kaká (e por Messi, em relação ao prémio atribuído pela FIFA), no que toca à nomeação do melhor jogador do planeta. Na altura, o português, com apenas 22 anos, nem devia imaginar que nunca mais ia sair do pódio. A exceção foi 2010.Após ter visto o brasileiro ser nomeado o melhor jogador do mundo pela FIFA, Ronaldo partiu para uma época de sonho, em 2008, ao vencer a Premier League e a Liga dos Campeões, ao serviço do Manchester United, e ao ter sido anunciado, pela primeira vez, o melhor entre os melhores.