Sobre a seca de golos, Ronaldo desvalorizou e ripostou: "Estou super tranquilo. Fazer uma boa exibição já não conta para vocês, só os golos. Se puserem no Google 'golos do Cristiano Ronaldo' aparecem lá todos. Não estou nada preocupado."



Explicação para a sua irritação em campo



As várias expressões de desagrado de CR7 em Wembley não passaram despercebidas e o internacional português fez questão de explicá-las: "É normal. Quando estás a perder as coisas não correm como queres e pretendes incentivar os teus colegas. Foi uma diferença grande aquele 3-0 que, para mim, não refletia o que se estava a passar em campo. E o primeiro golo do Tottenham foi em fora de jogo. Já no outro dia [contra o Girona] foi igual. A nossa atitude passa por correr e lutar. Com o Girona também foi assim."

Cristiano Ronaldo partiu para o ataque após a derrota do Real Madrid no terreno do Tottenham (3-1), a segunda consecutiva em todas as provas. O craque português rejeito qualquer cenário de crise e, embora admita que a equipa não está a render como devia, lembrou que importa é como acaba a temporada."São fases más, não podemos estar sempre bem. Há que mudar e admitir que não estamos como queríamos mas não vejo as coisas assim tão más. Há que estar confiante para o futuro. Não sei o que significa crise. As pessoas esquecem-se das coisas boas muito rapidamente. Crise, nunca! Podemos perder três ou quatro jogos mas não há crise. Não nos podemos esquecer do que foi feito. Temos muito tempo para melhorar e acredito que vamos fazê-lo", disse o craque merengue aos jornalistas após o encontro da Liga dos Campeões.