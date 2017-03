Continuar a ler

"A direção do Club de Regatas Vasco da Gama comunica a saída do treinador Cristóvão Borges a partir desta sexta-feira (17/03). O Vasco agradece os serviços prestados pelo profissional, que sempre trabalhou com dedicação", lê-se no site oficial do emblema carioca.



Com a saída de Cristóvão Borges, são já vários os técnicos que se perfilam para assumir o comando do Vasco da Gama, em ano de regressso ao principal escalão do futebol brasileiro, após uma temporada na Série B.



Esta foi a segunda passagem de Borges pelo Vasco da Gama, depois de, em 2011, se ter sagrado vice-campeão brasileiro e ter levado a equipa até aos quartos-de-final da Taça Sul-Americana, fase em que foi eliminado pela Universidad Católica, do Chile.



O Vasco da Gama defronta no domingo o Botafogo, desconhecendo-se por enquanto quem dirigirá a equipa a partir do banco. "A direção do Club de Regatas Vasco da Gama comunica a saída do treinador Cristóvão Borges a partir desta sexta-feira (17/03). O Vasco agradece os serviços prestados pelo profissional, que sempre trabalhou com dedicação", lê-se no site oficial do emblema carioca.Com a saída de Cristóvão Borges, são já vários os técnicos que se perfilam para assumir o comando do Vasco da Gama, em ano de regressso ao principal escalão do futebol brasileiro, após uma temporada na Série B.

Cristóvão Borges e o Vasco da Gama chegaram a acordo para por termo ao contrato existente entre as duas partes. O mesmo é dizer que o treinador, de 57 anos, não resistiu à derrota sofrida na quinta-feira, no terreno do Vitória da Bahia - que deixa a equipa carioca fora da Taça do Brasil -, e acabou por acordar a sua saída, após 11 jogos, em que contabilizou 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.Eis o comunicado assinado pelo presidente do clube vascaíno, Eurico Miranda, que consuma o fim da ligação com o agora ex-técnico.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil