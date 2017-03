Vencedor das duas edições anteriores da Taça da Croácia, o Dínamo Zagreb carimbou esta terça-feira o apuramento para mais uma final da competição ao empatar (0-0) no reduto do Split na 2.ª mão das meias-finais.Depois de ter goleado (6-0) na 1.ª mão, a equipa dos portugueses Paulo Machado e Gonçalo - o primeiro foi titular, enquanto o segundo não saiu do banco - não teve problemas para se qualificar, esperando agora pelo desfecho do jogo entre o Osijek e o Rijeka para saber com quem jogará na final. O Rijeka está em vantagem depois de ter ganho o primeiro jogo, em casa, por 3-1.