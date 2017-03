Continuar a ler

No outro jogo desta eliminatória, o Rijeka recebeu e venceu (3-1) o Osijek.



Os jogos da segunda mão serão disputados a 14 e 15 de março respectivamente.

O Dínamo Zagreb, com o português Paulo Machado no onze, goleou esta quarta-feira o RNK Split, por 6-0, na primeira mão das meias-finais da Taça da Croácia.Hodzic contribuiu com um póquer, enquanto Coric bisou na partida.

Autor: Diogo Jesus