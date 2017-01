Continuar a ler

Com os saints disponíveis a vender por verbas mais baixas relativamente ao verão - nessa altura, o Everton fez uma oferta de nove milhões de euros, proposta essa que foi rejeitada -, Record sabe que Fonte ainda não chegou a acordo com qualquer clube e que a corrida continua totalmente em aberto.



A lista de pretendentes de José Fonte continua a aumentar. O Southampton acedeu ao pedido do internacional português e está à procura de novo clube para o central, que quer deixar os saints já em janeiro. Muito bem cotado na Premier League, Fonte está agora a ser 'perseguido' por Crystal Palace e West Ham, que se juntam a clubes como Liverpool, Manchester United e Everton entre os interessados.Segundo a imprensa inglesa, os hammers já avançaram mesmo com uma proposta a rondar os cinco milhões de euros, ao passo que o Crystal Palace tem a seu favor o facto de Fonte já ter representado o clube, mas o Southampton ainda não respondeu. Isto porque o central, de 33 anos, quer avaliar todas as possibilidades, uma vez que este pode ser o seu último contrato da carreira.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto