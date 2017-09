O CSKA Moscovo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou este sábado sem golos no dérbi com o Dínamo, mantendo o quarto lugar da liga russa após a 11.ª jornada, com 20 pontos, a quatro do líder Zenit, que visita amanhã o Krasnodar (2.º, com 21). Já o Dínamo segue na 11.ª posição.Recorde-se que o CSKA venceu o Benfica por 2-1 na Luz, a 12 de setembro, e está no 2.º lugar do Grupo A da Liga dos Campeões, a par do Manchester United, que se impôs por 3-0 frente aos suíços do Basileia.

Autor: Lusa