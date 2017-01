'It's warm in Spain' they said... Some snowy weather at our training camp in Campoamor today #CSKA pic.twitter.com/523jerbVFY — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 18 de janeiro de 2017

Por estes dias, grande parte das equipas dos campeonatos de Leste escolhe destinos mais quentes para cumprir os seus estágios de preparação para a segunda metade das respetivas temporadas. Russos, ucranianos ou alemães, são vários os clubes que optam por rumar aos países mais a Sul da Europa, com Portugal e Espanha a serem dois dos destinos mais escolhidos.O país vizinho, por exemplo, foi destino do CSKA Moscovo, equipa que selecionou Campoamor, em Alicante, na esperança de encontrar condições meteorológicas mais agradáveis do que aquelas que se verificarão, de momento, na capital russa. Ora, esta quarta-feira qual não foi o espanto quando, pela manhã, terão certamente pensado que estavam, afinal... na Rússia. É que, conforme se pode ver pelas imagens que mostramos, o relvado do centro de treinos estava... coberto de neve!"'Em Espanha o tempo está quente', diziam eles. Um pouco de neve no nosso campo de treinos em Campoamor hoje", escreveu o clube moscovita nas redes sociais, visivelmente surpreendido com o cenário que encontrara em Espanha.

Autor: Fábio Lima