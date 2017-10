O empate (2-2) com o Bahia, na noite desta quinta-feira, acabou por ditar o fim da linha para Cuca no Palmeiras. O treinador e o clube anunciaram esta sexta-feira a rescisão do contrato, por mútuo acordo, quebrando assim um vínculo válido ao final de 2018.Depois de ter levado a turma paulista ao título de campeão brasileiro em 2016 - quebrando um jejum de 22 anos -, Cuca deixou o Palmeiras. Porém, o técnico regressaria em maio deste ano, mas o sucesso já não foi o mesmo, deixando agora a equipa no 5.º lugar do Brasileirão, com 44 pontos, já a 14 do líder Corinthians.O adjunto Alberto Valentim assume o comando da equipa interinamente, orientando o Palmeiras frente ao Atlético Goianiense, no domingo. O objetivo do clube é contratar Mano Menezes, antigo selecionador brasileiro que está atualmente no Cruzeiro.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil