A desilusão de Daniel Alves não se fica pelo Barcelona, com o futebolista brasileiro a afirmar que o "futebol é muito hipócrita", confessando estar "muito dececionado". "A fama é uma m... Desde pequeno que praticava a minha assinatura, porque sonhava ser famoso, ser importante e dar autógrafos. Mas essa era a mentalidade inocente de uma criança. Realmente não sabia o que significava. Agora que sou famoso, percebo que as pessoas famosas são mal vistas. O futebol traz inveja, hipocrisia e falsas amizades."



Daniel Alves, atualmente na Juventus , arrasa com os dirigentes do Barcelona, numa entrevista ao jornal espanhol 'ABC', considerando a direção do clube catalão "falsa e ingrata" e acusando de só lhe terem proposto renovação devido ao castigo da FIFA."Sair do Barcelona a custo zero foi uma surpresa com classe. Durante as minhas últimas três temporadas ouvi sempre que Alves se ia embora, mas nunca ninguém da direção me disse na cara. Foram muito falsos e ingratos. Não me respeitaram. Só me ofereceram contrato de renovação quando a sanção da FIFA impediu de contratar jogadores. Os atuais dirigentes do Barcelona não têm a mínima ideia de como tratar os futebolistas", afirmou o defesa brasileiro, que representou o Barcelona entre 2008 e 2016.

Autor: Marta Correia Azevedo