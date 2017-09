Continuar a ler

No final do jogo, relatou o 'L'Équipe' numa outra notícia, os dois jogadores só não trocaram agressões no balneário devido á interveção do capitão de equipa Thiago Silva e de Marquinhos.

Já o diário generalista explica que o diretor desportivo Antero Henrique pretende que o plantel esteja apenas concentrado nos jogos frente ao Montpellier (sábado, Ligue 1) e Bayern Munique (quarta-feira, Liga dos Campeões) pelo que foram canceladas as entrevistas programadas com futebolistas, ficando o contacto com os media limitado a Unai Emery.O dirigente português espera que a polémica que teve origem em duas situações corridas na partida diante do Lyon (domingo) seja esquecida. Recorde-se que Neymar e Cavani disputaram a marcação de um livre (57') - com Dani Alves a evitar que o uruguaio ficasse com a bola para a dar ao compatriota - e de um penálti (80').