Em entrevista ao jornal 'ABC', o internacional brasileiro falou também de José Mourinho, a quem acusou de não saber perder, quando questionado se o futebol espanhol estava mais calmo sem Guardiola e o treinador português.



"O Real Madrid de Mourinho não sabia perder. Fez jogo sujo", referiu Daniel Alves, que não poupou criticas ao Barcelona e à forma como foi tratado no clube que representou durante oito temporadas.

Daniel Alves diz que o seu desentendimento com Cristiano Ronaldo é culpa da imprensa desportiva de Madrid e de Barcelona. O internacional brasileiro, que esta época se transferiu para a Juventus , afirma que respeita bastante Cristiano Ronaldo e que quando disse que o português era demasiadonão o estava a criticar, mas sim a respeitá-lo como profissional."Não gosto que inventem coisas, que manipulem. Refiro-me à imprensa desportiva de Madrid e Barcelona. Só o que lhe interessa é o que é mau e isso não é contar a verdade", referiu Dani Alves acrescentando: "Respeito muito Cristiano Ronaldo. Todos os que me falam de Cristiano dizem-me que é um enorme profissional. Mas era meu rival e tinha que competir com ele. Quando disse que por vezes era demasiado protagonista disse-o de forma muito respeitosa. Penso o mesmo de Messi e Neymar. Mas a imprensa vendeu de outro modo, disse que tinha falado mal e ele acreditou."

Autor: Marta Correia Azevedo