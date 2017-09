Continuar a ler

"Acredito que se queira assumir a responsabilidade quando se tem vontade e o jogo está complicado. Naquele momento eu queria assumir a responsabilidade, mas depois o Ney tirou-me a bola das mãos e acabou por ser ele a bater o livre. Eu já tinha batido um e agarrei a bola para bater de novo, mas infelizmente não o pude fazer", acrescentou o lateral-direito.



O jogo ficou ainda marcado por um outro desentendimento, este apenas entre Neymar e Cavani, quando o avançado brasileiro tentou convencer o companheiro de equipa a deixá-lo marcar um penálti aos 80'. O uruguaio acabaria por desperdiçar a oportunidade para fazer o 2-0, com Anthony Lopes a fazer uma grande defesa.



"Temos de somar todos para que a equipa continue a crescer, para que a equipa continue a alcançar os objetivos e acredito que todos somos muito inteligentes aqui para saber que o resultado coletivo é o mais importante - mais importante do que qualquer resultado individual - porque praticamos um desporto coletivo", adiantou Alves, negando que existam problemas no seio do plantel.