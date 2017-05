A cumprir a época de estreia no principal escalão do futebol turco, o Alanyaspor confirmou a tão ambicionada permanência com a ajuda de Daniel Candeias. O atacante português, de 29 anos, esteve em destaque na vitória frente ao Karabükspor, por 4-2, com um golo e uma assistência. "O jogo correu-me bem. Sabíamos que era fundamental para selar a permanência. Toda a equipa fez um bom jogo. E, quando isso acontece, os jogadores sobressaem. Estou supercontente por ter ajudado o Alanyaspor a atingir o seu principal objetivo da época", explicou Candeias a Record.

"O meu golo foi passe do Vágner Love para o segundo poste, dominei a bola e, com um remate cruzado, tive a felicidade de marcar", descreveu o português, que revela um grande entrosamento com Vágner Love, autor de um hat trick que colocou o brasileiro, de 32 anos, no topo dos melhores marcadores da prova. "Só joguei com ele esta época mas estamos bem entrosados e quem ganha é a equipa. Toda a gente conhece o Vágner, é um excelente jogador, chegou aqui com muita vontade de trabalhar. E nós estamos a ajudá-lo para ser o melhor marcador. Pela pessoa que é merece", elogiou o atacante.

"Tenho quatro golos e quatro assistências, podia ter mais mas só agora é que as coisas começam a sair com naturalidade. Há sempre um período de adaptação a um novo país e campeonato. Integrei-me bem, as pessoas acreditam em mim e isso dá mais vontade de trabalhar. Estou feliz aqui. Emprestado pelo Benfica mas sei que o Alanyaspor está satisfeito comigo. O meu futuro está a ser tratado com o meu empresário e ele sabe o que eu quero. No final da época analisaremos o que é melhor para mim e para o Benfica. O facto de estar sempre a mudar de clube todas as épocas não é bom, preciso de ter mais estabilidade. Vamos encontrar a melhor solução para todas as partes", sublinhou.

