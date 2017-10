O português Daniel Carriço foi esta quinta-feira operado com sucesso a uma lesão contraída no início da semana, num treino, no tendão do quadríceps direito. De acordo com o Sevilha, o jogador luso, de 29 anos, irá agora cumprir um período de recuperação, estando o seu regresso dependente da evolução na reabilitação.No clube andaluz desde 2013/14, Carriço tinha sido titular em três encontros esta temporada.

Autor: Fábio Lima