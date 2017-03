Daniel Portela estreou-se com uma vitória ao serviço do Clube do Chibuto, de Moçambique. O antigo adjunto de Erwin Sanchez no Boavista cumpre a sua primeira época no comando técnico da formação moçambicana e no passado domingo venceu (2-0) o Ferroviário de Nacala, em jogo a contar para a 1.ª jornada do Moçambola.Na próxima ronda, a equipa de Daniel Portela, treinador que já passou por Angola e Kuwait, desloca-se ao terreno do 1.º de Maio Quelimane.