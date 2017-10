Continuar a ler

Questionado sobre o treinador favorito, Danilo recusou-se escolher entre Zinedine Zidane e Pep Guardiola. "Ambos são grandes treinadores. Tive uma boa relação com Zidane quando estive no Real Madrid e, no presente, dou-me muito bem com Guardiola", limitou-se a afirmar.



Danilo confessou que sente falta do Real Madrid. Em declarações a uma rádio espanhola, o lateral, que se transferiu do conjunto merengue para o Manchester City no início da época , recorda-se dos troféus que conquistou na capital espanhola, mas reconhece que deve concentrar-se no futuro."Sinto falta do Real Madrid. Tive dois anos incríveis a ganhar troféus importantes e as pessoas trataram-me muito bem. Mas tenho de virar a página", afirmou.

Autor: Bruno Dias