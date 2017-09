Continuar a ler

"Foi uma decisão bem pensada durante as férias. Pensei bastante porque, claro, terminamos a temporada em grande e eu consegui ter mais minutos na parte final. Não foi fácil, mas, a partir do momento que o City demonstrou total interesse em contar comigo e me abriu as portas da forma que foi, quis vir para cá", começou por explicar o lateral acerca da saída do Real Madrid, clube que representava desde 2015.O brasileiro admitiu que o novo treinador foi importante na sua tomada de decisão. "Poder trabalhar com o Guardiola é uma felicidade imensa, porque além de ser um treinador com muita qualidade, é boa pessoa e muito competitivo, algo que também procuro em mim", salientou, acrescentando que é adepto do seu estilo de jogo. "É um futebol com as linhas muito altas, com muita posse de bola e pressão. Sinto-me confortável a jogar dessa forma". Ainda assim, Danilo fez questão de realçar Txiki Begiristain [diretor desportivo dos citizens] e Ferran Soriano [diretor executivo] como outros nomes importantes na sua ida para Manchester.Com 15 internacionalizações, Danilo foi convocado para a seleção canarinha pela primeira vez desde que Tite assumiu o comando. O lateral sente-se feliz e admitiu que o objetivo passa por estar presente no Mundial'2018, na Rússia. Ainda assim, para já, quer "aproveitar os momentos, desfrutar e aprender ao máximo".Em relação a Dani Alves, o seu principal concorrente na luta pela titularidade, Danilo deixou rasgados elogios. "Se não é o maior, está entre os maiores, com toda a certeza. Mesmo se não tivesse conquistado tantos títulos, ainda seria um dos melhores laterais, por tudo aquilo que ele joga, pela qualidade e capacidade em decidir jogos. Ele é um dos maiores".A oportunidade de ter jogado no Real Madrid, na seleção brasileira e, atualmente, no Manchester City permitiu a Danilo jogar com grandes nomes da atualidade. Porém, há três que se destacam. Neymar, Isco e Marcelo são os jogadores que Danilo viu "fazerem coisas do outro mundo" nos treinos. A admiração por Marcelo parece ser, ainda assim, mais especial. "Ele é incrível. Gosta de jogar à bola, como os miúdos. O Isco também é parecido. Ambos têm um futebol de rua, de improviso. São incríveis. Esses três jogadores fazem coisas espetaculares nos jogos e nos treinos. O Marcelo, em termos de habilidade e qualidade técnica, é o maior de todos."A ausência de Cristiano Ronaldo, colega do brasileiro no Real Madrid, não foi um lapso e Danilo explicou a razão. "É um jogador que quer fazer golos, ele significa números e resultados. É um pouco diferente", explicou.