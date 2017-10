Continuar a ler

Já o Lokomotiv Moscovo de Éder e Manuel Fernandes empatou a um golo na deslocação ao reduto do Sheriff. Os dois jogadores lusos foram titulares, sendo que o avançado saiu aos 61 minutos. Apesar do empate, os russos continuam a liderar o Grupo F, com cinco pontos.



Em Itália, a Atalanta recebeu e venceu o Apollon de Bruno Vale e João Pedro por 3-1, num jogo em que o benfiquista Cristante (está emprestado) foi titular na equipa da casa.



Por fim, o internacional luso Anthony Lopes participou na vitória do Lyon em Inglaterra, diante do Everton. Fekir abriu o marcador aos seis minutos, de penálti. Os ingleses ainda empataram aos 69' por Williams, mas Traoré fez o tento da vitória aos 75 minutos.



Consulte os Já o Lokomotiv Moscovo de Éder e Manuel Fernandes empatou a um golo na deslocação ao reduto do Sheriff. Os dois jogadores lusos foram titulares, sendo que o avançado saiu aos 61 minutos. Apesar do empate, os russos continuam a liderar o Grupo F, com cinco pontos.Em Itália, a Atalanta recebeu e venceu o Apollon de Bruno Vale e João Pedro por 3-1, num jogo em que o benfiquista Cristante (está emprestado) foi titular na equipa da casa.Por fim, o internacional luso Anthony Lopes participou na vitória do Lyon em Inglaterra, diante do Everton. Fekir abriu o marcador aos seis minutos, de penálti. Os ingleses ainda empataram aos 69' por Williams, mas Traoré fez o tento da vitória aos 75 minutos.Consulte os resultados e marcadores e as classificações

O Slavia Praga empatou esta quinta-feira a dois golos no terreno do Villarreal, com Danny a marcar o segungo tendo dos espanhóis, já depois de o colega Necid ter inaugurado o marcador.No entanto, e ainda antes do intervalo, o Villarreal conseguiu chegar ao empate com tentos de Trigueros e Bacca. As duas equipas continuam assim empatadas com cinco pontos nos dois primeiros lugares do Grupo A.

Autor: Luís Miroto Simões