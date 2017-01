Danny está de regresso aos relvados. O internacional português, de 33 anos, esteve lesionado desde abril de 2016 face a uma rotura de ligamentos cruzados e menisco do joelho direito . Esta segunda-feira, o futebolista do Zenit participou num particular da formação russa e não poderia estar mais radiante."Estou muito feliz por estar de volta. Este é o meu primeiro jogo depois da lesão, não joguei durante muito tempo. Estive em campo durante 20 minuto mas preciso de mais tempo de jogo. Foi muito importante termos conseguido ganhar hoje", referiu em declarações ao site do clube de São Petersburgo após a vitória (5-2) sobre os chineses do Changchun Yatai.

Autor: Flávio Miguel Silva