Apesar do incidente, o clube considera "o uso de doping no desporto inaceitável" e "reafirma a adesão na luta" contra o fenómeno. "Estamos impedidos de fazer comentários sobre este assunto, principalmente nesta fase, devido à confidencialidade dos processos jurídicos", concluiu.



Ainda esta sexta-feira, Srna, através do site do clube, aproveitou para agradecer o apoio "da família, dos adeptos e do clube" e realçou que "o trabalho árduo, a integridade, disciplina e honestidade" foram os princípios pelos quais sempre pautou a carreira. "Este não é o fim da minha carreira, posso prometer-vos isso", garantiu o lateral.



Darijo Srna, de 35 anos, é o jogador mais internacional de sempre pela Croácia, com 134 internacionalizações e representa o Shakhtar Donetsk desde 2003, tendo vencido o campeonato ucraniano por nove ocasiões.

O lateral do Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, foi notificado na passada segunda-feira pelo centro anti-dopagem da Ucrânia devido a um controlo positivo, e vai fazer uma pausa na carreira. O anúncio foi feito pelo clube, esta sexta-feira, através do seu site oficial."O Shakhtar Donetsk tem o conhecimento de que uma substância proibida foi encontrada em Darijo Srna no controlo antidoping realizado em 22 de março de 2017", lê-se no comunicado."O atleta não está proibido de jogar. Porém, depois de consultar o clube, Darijo Srna tomou a decisão de não jogar até o assunto estar resolvido para se poder concentrar na preparação da sua defesa. O clube respeita e apoia a decisão do Darijo e está confiante que o jogador vai limpar o seu nome", anunciou o clube de Paulo Fonseca.