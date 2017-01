Continuar a ler

Antes do Darmstadt, para onde se transferiu no verão e que representou em 11 ocasiões, Ben-Hatira representou o Eintracht Frankfurt, o Hertha de Berlim, o Duisburgo e o Hamburgo. A 21 de janeiro, durante o empate caseiro com o Borussia Moenchengladbach, alguns adeptos do lanterna-vermelha do campeonato alemão entregaram panfletos a exigir a saída do jogador.O jogador queixou-se de uma tentativa de "sabotagem" da carreira, mas garantiu que vai continuar o trabalho humanitário através de uma fundação em nome próprio."Qualquer pessoa que olhe para o meu currículo e para os meus compromissos percebe que sou uma pessoa socialmente envolvida e que luta por tratamento igual entre pessoas de cor de pele, etnia ou credos diferentes", escreveu o atleta, numa carta aberta publicada a 22 de janeiro na rede social Facebook.Antes do Darmstadt, para onde se transferiu no verão e que representou em 11 ocasiões, Ben-Hatira representou o Eintracht Frankfurt, o Hertha de Berlim, o Duisburgo e o Hamburgo.

O clube alemão Darmstadt anunciou, esta quarta-feira, ter rescindido contrato com o futebolista internacional tunisino Änis Ben-Hatira devido a ligações com a organização islâmica Ansaar International. O médio, de 28 anos, desenvolve trabalho humanitário com a organização, que está sob vigilância dos serviços secretos alemães por ligações à comunidade ortodoxa islâmica salafista.O jogador, que se queixou de ser alvo de uma "campanha de difamação", reuniu-se hoje com o clube, que rescindiu o contrato com efeitos imediatos. "O Darmstadt vê o trabalho humanitário privado que Ben-Hatira faz com a organização como errado", disse o presidente do clube, Ruediger Fritsch, que realçou, no entanto, o comportamento "impecável e exemplar" de Ben-Hatira no clube.

Autor: Lusa