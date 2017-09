Continuar a ler

Quem não fica atrás nos elogios é o Sport, que salienta a boa exibição do internacional português frente ao Eibar. O periódico recorda o lance em que Semedo ganhou o pénalti , que ditou o 1-0 para os catalães, bem como o seu envolvimento no ataque. A velocidade, segundo o jornal, é uma das suas armas. "Quando põe o turbo, não há quem o pare", escreve a publicação.Já o Mundo Deportivo recorda que o internacional português "era um melão por abrir e o preço [30 milhões de euros] podia pressioná-lo". Porém, Semedo demorou "apenas quatro jogos para dissipar as dúvidas que alguns teimavam em semear sobre ele". O periódico destaca "a contundência, capacidade de reação e velocidade" como as principais armas de Semedo bem como a sua "serenidade a sair a jogar desde a defesa".Os números do lateral são também alvo de destaque na publicação. Em três partidas para o campeonato, [frente a Betis, Espanyol e Eibar], Nélson Semedo fez 16 recuperações de bola e teve uma percentagem de passes acertados de 91,44%. Já no encontro para a Liga dos Campeões, frente à Juventus, o antigo jogador das águias não acusou a pressão e teve uma taxa de passes acertados ainda mais elevada (93%) e "apesar de não ter estado tão envolvido no ataque, já que tinha Dembélé à sua frente, teve um papel crucial para manter a baliza do Barcelona a zeros".Desta forma, Nélson Semedo "reivindicou o estatuto de lateral direito titular", escreve o Sport, e é esperado, salienta o Mundo Deportivo, que o jogador passe a ter oportunidades também fora de Camp Nou (à exceção do encontro para a segunda mão da Supertaça Espanhola, frente ao Real Madrid, o lateral só participou em jogos caseiros).