Bedoya promete batalha



A comitiva dos Estados Unidos não passa ao lado do caráter solidário da partida de amanhã, mas não é por isso que Alejandro Bedoya, um dos mais experientes do grupo, espera um simples passeio. "Portugal tem alguns jogadores que estão a tentar provar que podem estar no Mundial, enquanto a nossa tem vários jovens com grande futuro. Espero um jogo competitivo, mas também sei que é um jogo para boa causa", analisou o médio, de 31 anos.



Cristiano Ronaldo não é opção na Seleção Nacional para o encontro de Leiria e Dave Sarachan... não se importa! Numa conferência de imprensa descontraída, o selecionador norte-americano não está preocupado com a ausência do craque português, embora isso até pudesse ajudar a testar ainda mais os novos talentos dos Estados Unidos. "É menos uma superestrela com que temos de nos preocupar. Ter o Cristiano aqui seria um desafio enorme para a nossa equipa, sem dúvida. Nesse nível, sentimos a falta dele e os adeptos também iam gostar de o ver. Mas esta equipa tem grandes jogadores. Não vou chorar pelo Ronaldo, sabemos que é um grande desafio na mesma", confessou.Aos 63 anos, Sarachan é o técnico interino depois do apuramento falhado para o Mundial’2018, mas há outras memórias mais agradáveis... pelo menos para os Estados Unidos. O Mundial’2002 é exemplo disso. "Fazia parte do staff. Lembro-me de estar no túnel, antes do jogo com Portugal. Tenho uma memória de o nosso grupo estar cheio de confiança contra uma equipa que assustava com Figo, Rui Costa, Jorge Costa, Nuno Gomes... Era uma equipa incrível! Ganhar a Portugal foi surreal. Foi um grande exemplo de desporto", acrescentou o técnico, que confia na juventude para superar a atual crise dos norte-americanos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto