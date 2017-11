Continuar a ler

– Todos estiveram muito bom. Jogaram com imensa confiança e sem medo. Houve momentos difíceis para todos e lidaram bem com isso. Temos um futuro brilhante.– Acontece tantas vezes no futebol. Antunes fez um remate esquisito e se acontecesse outra vez o Ethan defendia. A bola entrou e é difícil para ele, mas a equipa apoiou-o e o que ele teve de fazer depois foi excelente. Isso diz muito. Lidámos bem com isso.