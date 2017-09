Continuar a ler

Aos 30 anos, David Caiado tem brilhado no Ponferradina, equipa que milita no terceira divisão do futebol espanhol e que tem como objetivo "regressar à 2ª liga".



"A nível pessoal a temporada tem corrido bem. Estou a jogar com regularidade e tive a sorte de fazer o golo que nos deu o apuramento para esta fase tão desejada da Taça do Rei", frisou. Aos 30 anos, David Caiado tem brilhado no Ponferradina, equipa que milita no terceira divisão do futebol espanhol e que tem como objetivo "regressar à 2ª liga".

David Caiado marcou o golo que colocou o Ponferradina nos 16 avos de final da Taça do Rei e agora vai ter pela frente o Villarreal de Rúben Semedo."É uma grande equipa da melhor liga do Mundo. Com todo o respeito que devemos ter pelo Villarreal, mas queremos passar esta eliminatória. O Rúben é um jovem com um potencial muito grande, que cresceu na mesma casa que eu. Está na melhor liga e num clube muito bom onde vai pode evoluir", garantiu a Record.

Autor: André Ferreira