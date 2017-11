Continuar a ler

Depois de muito pensar sobre o assunto, Ginola decidiu "ajudar as pessoas e gerar mais milagres". Sem descurar os ‘check-ups’ médicos recorrentes e um estilo de vida saudável, o antigo desportista francês decidiu ajudar a criar a aplicação Noods que tem como objetivo ajudar pessoas que sofrem ataques cardíacos. "Todos os segundos são preciosos. Se interagimos com o Facebook, Twitter ou Instagram, por que não tentar salvar vidas humanas com a tecnologia?", alertou.



Noods permite identificar um auxílio pronto a quem tenha descarregado a aplicação para o telemóvel com uma notificação. Mediante uma ocorrência enviada por uma familiar, amigo ou conhecido, o aviso surge e tendo em conta a localização geográfica, uma pessoa mesmo sem conhecimentos de reanimação pode pedir auxílio a quem estiver por perto. Para isso bastar fazer o registo prévio e indicar o grau de conhecimento de auxílio de primeiros socorros. Depois de muito pensar sobre o assunto, Ginola decidiu "ajudar as pessoas e gerar mais milagres". Sem descurar os ‘check-ups’ médicos recorrentes e um estilo de vida saudável, o antigo desportista francês decidiu ajudar a criar a aplicação Noods que tem como objetivo ajudar pessoas que sofrem ataques cardíacos. "Todos os segundos são preciosos. Se interagimos com o Facebook, Twitter ou Instagram, por que não tentar salvar vidas humanas com a tecnologia?", alertou.Noods permite identificar um auxílio pronto a quem tenha descarregado a aplicação para o telemóvel com uma notificação. Mediante uma ocorrência enviada por uma familiar, amigo ou conhecido, o aviso surge e tendo em conta a localização geográfica, uma pessoa mesmo sem conhecimentos de reanimação pode pedir auxílio a quem estiver por perto. Para isso bastar fazer o registo prévio e indicar o grau de conhecimento de auxílio de primeiros socorros.

David Ginola quer salvar vidas tal como salvaram a sua. Em maio de 2016, o antigo internacional francês estava a jogar uma ‘peladinha’ com amigos no sul de França e sem nada o fazer antever, colapsou e caiu inerte no chão. "O que me aconteceu foi um milagre", começa por contar durante uma conferência no Web Summit 2017, em Lisboa.O jogador que brilhou, por exemplo, no Newcastle, garante que "esteve morto durante nove minutos", já que o coração parou e que só o socorro pronto com gente conhecimento em reanimação o salvou. "Isto pode acontecer a qualquer pessoa, em qualquer idade", frisou o ex-futebolista, de 50 anos, que tem um histórico de problemas cardíacos na família.

Autor: Flávio Miguel Silva