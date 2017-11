Continuar a ler

Conte não se limitou a admitir que se tratou de uma opção tática, pois quando foi questionado sobre se o internacional brasileiro tinha futuro no Chelsea, sublinhou: "Não sei. Ele terá de trabalhar mesmo muito no duro, caso contrário vai para o banco de suplentes ou para a bancada."



A notícia do jornal inglês adianta que David Luiz se convenceu de que Conte o está a fazer pagar o preço de ter saído em defesa de Diego Costa na tentativa de apaziguar os ânimos nas discussões que o avançado manteve com o treinador no decurso da temporada passada.



Um ano após o primeiro desentendimento entre Antonio Conte e Diego Costa, o treinador do Chelsea terá elegido outro alvo que fala português com sotaque brasileiro. Pelo menos será isso que David Luiz pensa, adianta o jornal 'The Times' no mais recente episódio do que ameaça ser uma novela com final semelhante ao do avançado hispano-brasileiro que forçou o regresso ao Atlético Madrid, mesmo sabendo que só podia jogar a partir de janeiro.David Luiz questionou as opções táticas de Conte na quinta-feira, dois dias depois da derrota frente à Roma, em Itália, em partida da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões,. O culminar de um processo no qual o técnico italiano o colocou a treinar-se com a equipa de reservas e a fazer de apanha-bolas enquanto decorria o treino de conjunto que serviu para afinar pormenores para defrontar os red devils.