David Luiz está de regresso à equipa. O treinador do Chelsea, Antonio Conte, na conferência de imprensa de antevisão do encontro frente ao West Bromwich Albion, confirmou que o brasileiro regressa ao onze. Recorde-se que, no encontro frente ao Manchester United , o italiano escolheu Andreas Christensen para o seu lugar."Sim, David Luiz está na equipa. Foi uma decisão técnica e todos os jogadores têm de reagir bem para aceitar a minha decisão. É normal", afirmou o técnico dos blues.Michy Batshuayi, lesionado num pé, é baixa para este jogo enquanto Danny Drinkwater que sofreu um toque numa perna durante o jogo frente ao United, regressou aos treinos esta semana.

Autor: Bruno Dias