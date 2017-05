Após não ter conseguido evitar a despromoção do Sunderland - terminou em último lugar na Premier League -, David Moyes anunciou esta segunda-feira a saída do clube inglês. Um cenário esperado depois do insucesso, embora neste caso a decisão tenha partido do próprio treinador, que abdicou mesmo de qualquer indemnização."Gostaria de agradecer a Ellis Short e à direção por me terem dado a oportunidade de treinar o Sunderland e aos adeptos por sempre terem apoiado o clube de forma apaixonada. Desejo aos jogadores e ao meu sucessor que tudo corra bem no esforço de voltar a promover o clube à Premier League", adiantou o técnico escocês, de 54 anos, no momento da despedida.O presidente do Sunderland, Ellis Short, também agradeceu ao técnico. "Tentei garantir os serviços de David Moyes durante um tempo considerável antes de ele ter aceite a proposta no verão passado, e isso torna o anúncio da sua saída ainda mais difícil para todos os envolvidos. Depois de ter trabalhado de forma incansável para tentar evitar a despromoção, David optou por sair sem qualquer compensação, o que demonstra o seu caráter", referiu.