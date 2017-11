West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27 — West Ham United (@WestHamUtd) 7 de novembro de 2017

Um dia depois de confirmada a saída de Bilic do comando técnico do West Ham, os hammers asseguraram esta terça-feira a contratação de David Moyes para treinador principal da equipa onde alinha o português José Fonte.O clube soma 9 pontos em 11 jornadas que valem o 18.º lugar na Premier League."É um grande trabalho que temos em mãos mas estou certo que, todos juntos, podemos ter os resultados certos até ao final da época", afirma Moyes num vídeo reproduzido na conta de Twitter do West Ham.Aos 54 anos, o técnico escocês conta com passagens pelo Everton, Manchester United, Real Sociedad e Sunderland."Precisamos de alguém com experiência e com conhecimento da Premier League e dos jogadores. Acreditamos que o David é a pessoa adequada para mudar o rumo das coisas e tirar o melhor partido dos jogadores", referiu o presidente do clube, David Sullivan, em comunicado.Sem especificar os valores e duração do contrato, Sullivan acrescentou que David Moyes "é um homem respeitado no mundo do desporto, que trará ao clube novas ideias, organização e entusiasmo".