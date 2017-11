Continuar a ler

O Génova, clube onde milita o português Miguel Veloso, soma apenas seis pontos em 12 jogos e ocupa a 18.ª posição na Serie A, abaixo da linha de água, a dois pontos do 17.º classificado, o Sassuolo. A derrota por 2-0 , no domingo, frente ao rival da mesma cidade, a Sampdoria, foi a gota de água que levou a direção do clube a despedir o treinador croata Ivan Juric.O Génova, clube onde milita o português Miguel Veloso, soma apenas seis pontos em 12 jogos e ocupa a 18.ª posição na Serie A, abaixo da linha de água, a dois pontos do 17.º classificado, o Sassuolo.

Davide Ballardini é o novo treinador do Génova, função que já exerceu em dois outros períodos no passado, anunciou esta segunda-feira o clube no seu site oficial.Ballardini, de 53 anos, que treinou o Génova na época 2010/11 e em 2013, é um treinador experiente, com passado por equipas como o Palermo, o Bolonha, o Cagliari e a Lazio.

Autor: Lusa