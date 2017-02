Ao contrário de Pep Guardiola, que não poupou elogios ao Monaco , o belga Kevin de Bruyne revelou esta segunda-feira ter pouco conhecimento da equipa que o Manchester City vai defrontar amanhã, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O médio ofensivo foi pai recentemente e, por isso, diz que tem pouco tempo para ver futebol. Ainda assim, garantiu que isso não será um problema."Antes do treino e durante este iremos falar deles. Temos ainda 36 horas até ao jogo e sei que o nosso treinador está realmente muito bem preparado. Não tenho dúvidas que ele terá um plano para amanhã à noite", frisou De Bruyne, em conferência de imprensa ao início da tarde de hoje.De qualquer forma, o belga - que está no City desde 2015, depois do clube inglês ter pago 75 milhões de euros ao Wolfsburgo pelo seu passe - fez questão de sublinhar aquilo que considera o mais importante. "Sei que eles são uma equipa forte e que estão na liderança da liga francesa neste momento. Mas, de qualquer forma, temos que nos focar no nosso trabalho e estar bem preparados para jogo de maneira a estarmos em posição de ganhar. Isso é o mais importante", concluiu.

Autor: José Angélico