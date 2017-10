O Manchester United prepara-se para oferecer um substancial aumento salarial a David de Gea de forma a renovar o contrato com o internacional espanhol, que continua a ser a apontado como prioridade para o Real Madrid.O guarda-redes termina a atual ligação aos red devils em junho de 2019, na qual está previsto um salário anual de 10,31 milhões de euros. De acordo com notícias na comunciação social inglesa, De Gea só aceitará renovar se o clube o colocar ao nível dos mais bem pagos do plantel, Paul Pogba e Romelu Lukaku.Os salários anuais desta dupla rondam os 15 milhões de euros, pelo que o internacional espanhol de 26 anos, um dos melhores guarda-redes do Mundo, aguarda pela proposta do Manchester United para estabelecer um novo acordo.