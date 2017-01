De vez em quando surgem exemplos que nos demonstram na perfeição que os futebolistas não são todos arrogantes e inacessíveis.

Marten de Roon, jogador do Middlesbrough, é uma das figuras do plantel. Não é certamente o mais conhecido, mas a forma incansável como se dedica ao jogo durante os 90 minutos caiu no goto dos adeptos do Boro, que o admiram pela perseverança constante.

Desta vez o médio voltou a mostrar qualidades únicas, mas fora do terreno de jogo. O holandês foi contactado por um jovem estudante que o elegeu como destinatário de uma carta, integrada num trabalho de uma das disciplinas que estuda. "Seria fantástico se me pudesses responder à carta", terminava a missiva.

Ora Marten de Roon não só respondeu à carta, como a foi entregar em mão ao pequeno Henry. Um gesto especial e raro no futebol dos nosso tempos.







Surprise, surprise little Henry ! Nice letter! That look on his face when he opens the door.. . So cool to be someone’s idol! #UTB #Boro pic.twitter.com/1dQ5wPbaRw