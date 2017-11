A Itália defronta na sexta-feira a Suécia, na primeira mão do playoff de acesso à fase final do Mundial'2018 e, para bem de Daniele De Rossi, do outro lado não estará Zlatan Ibrahimovic. Quem o diz é o próprio médio da Roma, que deixa a entender que do lado nórdico o jogador que mais o 'assustava'... já não joga pela seleção."Não gostaria de enfrentar o Ibrahimovic, nem mesmo se tivesse 40 anos e uma perna partida. O facto de não jogar pela Suécia é uma vantagem para nós. Não digo que os outros sejam desconhecidos, pois conhecemos alguns que jogam em Itália e noutras grandes ligas", admitiu o médio, de 34 anos, ao portal 'Football Italia'.Um 'medo' que se explica pelas estatísticas: em 15 encontros, De Rossi apenas conseguiu vencer quatro duelos, tendo perdido dez!

Autor: Fábio Lima