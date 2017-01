Continuar a ler

Messi é um dos candidatos ao troféu, juntamente com Griezmann (Atlético Madrid) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid), sendo que o capitão da Seleção Nacional é o favorito.



O Barcelona anunciou que nem Messi nem qualquer outro jogador do clube estará esta segunda-feira na Gala da FIFA, na qual será conhecido o vencedor do prémio de melhor jogador do mundo em 2016. A decisão do clube da Catalunha caiu "como uma bomba" na FIFA, segundo o 'As'.O 'As' e a 'Marca, jornais de Madrid, dizem que a posição do Barcelona foi "muito mal recebida" pelo organismo que dirige o futebol mundial.

Autor: Sandra Lucas Simões